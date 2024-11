Ragazzino accoltellato da un bimbo di 10 anni a Giugliano, il sindaco: “Una sconfitta per tutti”

video suggerito

"Quando accade un episodio del genere è una sconfitta per tutta la società, non solo delle persone direttamente coinvolte. Le famiglie, la scuola, l'amministrazione, ognuno di noi per la propria parte educante deve fare uno sforzo in più". Con queste parole, il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi commenta l'aggressione avvenuta nella serata di ieri nel cuore della città, in piazza Gramsci, dove un ragazzino di 13 anni è stato accoltellato da un bambino di 10 dopo che il primo si era rifiutato di cedergli il pallone.

"Un bambino, perché di bambini si tratta, che gira con un coltellino – ha detto ancora Pirozzi – è veramente una cosa inconcepibile, sono rimasto senza parole. Ho chiesto alle forze dell'ordine e alla nostra Polizia municipale di intensificare i controlli sul nostro territorio, che è grandissimo, ma occorre una funzione delle famiglie, della scuola, di tutti. Serve un'azione collettiva, perché i controlli possono anche esserci ma il migliore antidoto è dare buoni esempi, l'educazione, il rispetto delle regole".

Da anni i residenti chiedono più sicurezza

Quanto accaduto in piazza Gramsci ieri ha scosso tutta la comunità di Giugliano, ma soprattutto i residenti in zona, che da circa due anni chiedono più controlli con richieste e petizioni. Secondo chi abita in quell'area, la situazione sarebbe peggiorata quando l'amministrazione comunale ha deciso di aprire al traffico veicolare via Iodice, una strada che costeggia proprio i campi da calcio in cui si è verificata la violenza. La strada, soprattutto nelle ore serali, sarebbe così diventata una pista in cui giovani e giovanissimi sfrecciano a bordo di scooter, mettendo a rischio l'incolumità dei pedoni.