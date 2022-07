“Qui non potete passare, è area pedonale”: coppia aggredisce i poliziotti a Mergellina Una coppia di napoletani voleva passare con bici elettrica e motorino in una Ztl pedonale a Mergellina. Alla richiesta dei documenti l’aggressione ai poliziotti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il rifiuto di passare in una Zona a Traffico Limitato ed interdetta ai veicoli a motore ha scatenato la reazione di una coppia di napoletani, che ha aggredito gli agenti che avevano chiesto loro i documenti. Alla fine i due, non senza qualche difficoltà, sono stati fermati e denunciati per rifiuto di dichiarare le proprie generalità, oltraggio, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

La vicenda all'imbocco della Ztl di via Ferdinando Russo

Tutto è accaduto ieri sera, domenica 17 luglio, su via Ferdinando Russo: la strada che da Mergellina risale la collina di Posillipo fino a Marechiaro. Strada sulla quale già da tempo è in vigore una zona a traffico limitato, con il divieto per i veicoli a motore di passare. Un uomo e una donna, incuranti del divieto, hanno deciso però di imboccarla comunque, rispettivamente a bordo lui di una bici elettrica e l'altra di un motorino. Gli agenti, lì presenti, hanno ricordato ai due che il divieto di transito, ma la coppia non ha cambiato idea.

Il rifiuto di farsi identificare e l'aggressione ai poliziotti

Dopo varie "insistenze", i poliziotti hanno così deciso di identificarli: ma qui la coppia ha dato in escandescenze, prima rifiutando di fornire le proprie generalità, poi aggredendo gli agenti stessi, che a sorpresa si sono ritrovati coinvolti in una colluttazione. Solo con qualche difficoltà gli agenti sono riusciti a bloccarli: si tratta di un 33enne ed una 32enne, entrambi napoletani, che dopo essere stati portati negli uffici competenti sono stati identificati e denunciati per rifiuto di dichiarare le proprie generalità, oltraggio, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.