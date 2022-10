Quarta dose di vaccino Covid da 12 anni in su: da oggi è possibile a Napoli Disponibile anche la quinta dose per over 60 anni con una fragilità motivata. Somministrazioni presso distretti Asl, Fagianeria, medici di base e farmacie.

A cura di Pierluigi Frattasi

Quarta dose di vaccino anti-Covid19 a partire da 12 anni in su e la quinta dose dopo i 60 anni per chi ha una fragilità motivata. Da oggi, è possibile ricevere la somministrazione all'Asl Napoli 1 Centro. Anche i ragazzi, quindi, potranno fare la quarta iniezione (terzo richiamo) di vaccino, come ha spiegato il direttore dell'Asl Ciro Verdoliva. Per vaccinarsi non serve la prenotazione.

Chi può fare la quarta e quinta dose

"Le vaccinazioni per il Covid proseguono – ha spiegato Verdoliva a Radio Club91 – Possiamo inoculare la quinta dose ai soggetti con una marcata compromissione immunitaria, persone di età maggiore di 60 anni con una fragilità motivata, e la quarta dose a tutti i maggiori di 12 anni che non l'hanno ancora fatta. Ma non vanno dimenticate le vaccinazioni antinfluenzali. È di fondamentale importanza, soprattutto nei soggetti ad alto rischio di tutte le età, sottoporsi alle vaccinazioni antinfluenzale e anti-Covid.

Dove fare la vaccinazione con la quarta dose

Per ricevere la somministrazione basta recarsi al distretto dell'Asl più vicino, al centro vaccinale della Fagianeria al Bosco di Capodimonte, dal medico di base che ha aderito alla campagna vaccinale o in farmacia e farne richiesta. È possibile la somministrazione concomitante (o a qualsiasi distanza di tempo, prima o dopo). "Il Covid center – ha spiegato il direttore dell'Asl – è stato chiuso la scorsa settimana per trasformarlo e metterlo al servizio della rete ospedaliera. Il Covid residence lo abbiamo chiuso perché per fortuna non avevamo ospiti da alcune settimane, le risorse sono state dirottate ad altre attività".