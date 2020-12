Le scuole che faranno nel 2021? In Campania si ritornerà in classe a gennaio oppure occorrerà attendere ancora e rassegnarsi almeno per ora alla Didattica a distanza, croce di prof e studenti in tempo di Covid? Una cosa è certa: il 7 gennaio non coinciderà con una riapertura dei plessi scolastici. Questo è quanto dichiarato ieri dal presidente della Regione Vincenzo De Luca:

La Campania non aprirà tutte le scuole il 7 gennaio. Si è detto che il 7 gennaio ci sarà l'apertura delle scuole per la ripresa dell'anno scolastico, ma come si fa a fissare le date a prescindere, se non si fa una verifica il 3, 4 e 5 gennaio della situazione epidemiologia. In Campania non apriremo tutto il 7, valuteremo con grandissima attenzione e in ogni caso, mandare a scuola il 50 per cento degli studenti tutti insieme, è una scelta che alla Campania non convince. Faremo un passo alla volta anche per il rientro a scuola.

Dunque la posizione del governatore campano è controcorrente, malgrado l'intesa Stato-Regioni che prevede di riaprire il 7, forte del rapporto del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc). L’assessore all’Istruzione della Regione Campania Lucia Fortini nei giorni scorsi ha ipotizzato a gennaio il rientro in aula graduale: dal 7 gennaio asilo, prima e seconda elementare in presenza, ordinanze dei sindaci permettendo. Poi, dall’11 gennaio in classe tutti gli alunni delle elementari. E infine, dal 18 gennaio studenti delle scuole medie inferiori, mentre per gli istituti superiori, dal 25 gennaio in classe metà degli studenti a turno. Ma si tratta di una ipotesi: occorrerà attendere nei prossimi giorni.