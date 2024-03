Quando chiudono le scuole a Napoli e in Campania per Pasqua 2024, il calendario dei giorni di vacanza Le scuole di Napoli e della Campania chiuderanno giovedì 28 marzo fino a mercoledì 2 aprile (compreso). Pasqua 2024 attesa per domenica 31 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si avvicina Pasqua 2024 e, come sempre, i più giovani si preparano non solo a colombe, uova di cioccolato, casatiello e pastiera, ma anche a trascorrere qualche giorno a casa, assieme alla famiglia e agli amici – la famigerata Pasquetta – approfittando della chiusura delle scuole.

Anzitutto una questione da chiarire: Pasqua cade la domenica successiva alla prima luna piena di primavera (all'epoca dei primi computi l'equinozio cadeva il 21 marzo, che pertanto divenne la data di riferimento). Dunque quest'anno la Domenica di Pasqua sarà fissata il 31 marzo 2024. È quella che si definisce "Pasqua bassa". La Pasqua è chiamata "bassa" se giunge dal 22 marzo al 2 aprile, "media" dal 3 al 13 aprile e "alta" dal 14 al 25 aprile.

A Napoli e in tutta la Campania, il calendario scolastico prevede la chiusura degli istituti da giovedì 28 marzo fino a mercoledì 2 aprile compreso: un lungo ponte festivo, in attesa di quelli del 25 aprile (Festa della Liberazione) e 1° maggio (Festa dei Lavoratori).

Vacanze di Pasqua 2024 a Napoli e in Campania, quando chiudono le scuole

Le scuole di Napoli e in tutta la Campania chiuderanno giovedì 28 marzo, a tre giorni dalla Pasqua che, quest'anno, cadrà il 31 marzo, con il 1° aprile che coinciderà dunque con il Lunedì in Albis, più comunemente noto come “Pasquetta”, il giorno dedicato alle gite fuori porta.

Quando riaprono le scuole dopo Pasqua 2024

Le scuole di Napoli e della Campania riapriranno direttamente giovedì 3 aprile, a distanza di una settimana dalla chiusura. Un lungo ponte che, se il meteo lo consentirà, permetterà di trascorrere qualche giorno fuori o al mare per chi vorrà, oppure per approfittare delle Festività Pasquali per un viaggio all'estero.