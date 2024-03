Protesta alla Federico II, salta il dibattito con Maurizio Molinari, direttore di Repubblica Protesta degli studenti, salta dibattito alla Federico col direttore di Repubblica Maurizio Molinari e il rettore Lorito. Tensioni con la polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maurizio Molinari

Doveva essere un dibattito sul ruolo della cultura nel contesto di un Mediterraneo conteso, si è trasformato in un momento di tensione. Così ,in seguito a una protesta degli studenti, una parte dei quali aderenti alla Rete Studentesca per la Palestina, all'Università Federico II di Napoli è stato deciso di annullare il confronto che prevedeva la partecipazione del direttore di Repubblica Maurizio Molinari e del rettore Matteo Lorito.

L'evento è stato annullato vista la tensione che si è creata nella facoltà di Ingegneria, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, ubicata a Fuorigrotta, dove un gruppo di studenti ha protestato, tra l'altro, contro i rapporti con Israele degli atenei italiani. Spintonamenti con la polizia, poi l'ingresso degli studenti nella facoltà.