Primark arriva al Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano, in provincia di Salerno

Primark aprirà all'interno del Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano: dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi, ora sembra tutto pronto per l'attesa apertura del marchio di abbigliamento tra i più famosi al mondo. Lo scorso 28 novembre era arrivata la conferma anche da parte di Luca Ciuffreda, direttore di Primark Italia che aveva svelato, oltre all'apertura di Pontecagnano, altre tre aperture: nel centro commerciale ‘Porta a Mare’ di Livorno, in quello ‘Metropolis’ di Rende (Cosenza) e un terzo punto a Genova.

Non c'è ancora una data di apertura ufficiale: secondo alcune indiscrezioni raccolte da Fanpage.it, l'apertura potrebbe avvenire entro fine anno. Ma sui social è già partito il tam tam: l'attesa per l'apertura di Primark è pari a quella vista nel dicembre 2022 a Marcianise, in provincia di Caserta. In quell'occasione, persone in fila fin dall'alba per essere tra le prime ad entrare nello store. Al momento non c'è certezza sulla data d'apertura ufficiale, ma è probabile che un "giorno X" verrà reso noto quanto prima. I lavori proseguono senza sosta, infatti, all'interno del grande centro commerciale di Pontecagnano, e anche tra i clienti abituali c'è molta attesa.

Una notizia accolta con entusiasmo dall'intera provincia salernitana, già in festa per la riapertura dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi che si trova proprio a Pontecagnano e che vedrà arrivare il primo volo l'11 luglio, con l'arrivo di un diretto di EasyJet da Milano-Malpensa. Due notizie che fanno ben sperare la provincia salernitana per quanto riguarda il turismo e l'aumento dei posti di lavoro in zona, vista anche l'emorragia di giovani che sempre più dalla Campania emigra verso altre zone d'Italia per studio e lavoro.