Pride a Scafati, polemiche sul percorso del corteo: “Arriveremo a piazza Vittorio Veneto” Polemiche a Scafati per il Pride 2023: gli organizzatori vorrebbero chiudere il corteo in piazza Vittorio Veneto, il sindaco in piazzale Aldo Moro. Deciderà la Questura di Salerno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Polemiche a Scafati in vista del Pride del prossimo 16 settembre: il Comune, infatti, aveva sollevato già nei scorsi giorni alcuni "dubbi" sulla destinazione finale del corteo, ovvero piazza Vittorio Veneto secondo gli organizzatori e piazzale Aldo Moro per il sindaco Aliberti. L'ultima parola spetterà alla Questura di Salerno: ma la divergenza tra organizzatori e amministrazione cittadina di Scafati, città dove nello stesso giorno si terrà anche il Pellegrinaggio nazionale delle Famiglie e per la famiglia, evento che vede anche il patrocinio delle prelature pontificie di Pompei e Loreto, ha creato polemiche soprattutto nelle ultime ore.

Lo Scafati Pride 2023 partirà alle 16:30 a piazza Madre Teresa di Calcutta, davanti alla galleria commerciale “Plaza”: le madrine saranno due, ovvero l’ex senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà, già promotrice della legge delle unioni civili, e Giulia Molino, finalista di Amici nel 2020, scafatese doc e star del musical “Mare Fuori”. Ma l'arrivo finale in piazza Vittorio Veneto, come vorrebbero gli organizzatori, non ha ricevuto il via libera dal sindaco Aliberti, che invece ha offerto piazzale Aldo Moro. "Sabato finiremo il Pride in piazza Vittorio Veneto, pronti a nuova resistenza civica e pacifica, contro ogni forma di discriminazione e sopraffazione", fanno sapere gli organizzatori.

"Il pride è una manifestazione di libertà e di amore", ha spiegato a Fanpage.it il consigliere comunale Michele Grimaldi, "Non c'entra nulla con la sinistra o la destra, o con il credo religioso o meno. C'entra molto, invece, con i diritti sanciti dalla costituzione e con la bellezza e i valori dei colori dell'arcobaleno. Mi auguro che nessuno, soprattutto chi avrebbe il dovere di rappresentare tutti, cerchi visibilità per mezzo di polemiche ottocentesche e pretestuose: e sono certo", ha proseguito Grimaldi, "che sabato pomeriggio piazza Vittorio Veneto, la piazza principale della nostra città , accoglierà come è giusto e come meritano tante ragazze e ragazzi, e tanti uomini e donne, provenienti da Scafati e da tutto il resto della regione".