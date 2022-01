Previsioni meteo Napoli, nel weekend torna la pioggia e arriva il freddo Le previsioni del tempo a Napoli nel weekend di sabato 8 e domenica 9 gennaio: attese precipitazioni e temperature in diminuzione.

A cura di Redazione Meteo

Prime prove di inverno, a Napoli, durante il weekend ormai alle porte: le previsioni del tempo per sabato 8 e domenica 9 gennaio indicano il ritorno della pioggia e una forte diminuzione delle temperature, sia nei valori massimi ma soprattutto nei valori minimi. La giornata di sabato 8 gennaio sarà contraddistinta da cieli prevalentemente nuvolosi, anche se le precipitazioni dovrebbero essere assenti. Rispetto ai giorni precedenti, però, le temperature cominciano a calare, con una massima prevista di 13 gradi e una minima che si attesterà invece intorno agli 8 gradi. Sabato 8 gennaio, a Napoli, si prevedono inoltre venti moderati, con raffiche che arriveranno a soffiare anche a 18-20 chilometri orari. Si prevede, infine, mare poco mosso.

Le condizioni climatiche peggioreranno ulteriormente nella giornata di domenica 9 gennaio, visto che sono previste precipitazioni, moderata, soprattutto nel pomeriggio, ma anche in serata. Si abbassano ulteriormente le temperature, visto che la massima prevista sarà di 12 gradi e la minima scenderà addirittura a 6 gradi. Anche il vento aumenterà d'intensità, con raffiche che arriveranno a soffiare anche a 25 chilometri all'ora. Mare mosso, soprattutto in mattinata e in serata.

Meteo Napoli, le previsioni per la prossima settimana

Le condizioni meteorologiche previste per il weekend dovrebbero caratterizzare anche l'inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda la giornata di lunedì 10 gennaio, infatti, dovrebbe essere ancora la pioggia a farla da padrona ma, con il passare dei giorni, si dovrebbe assistere a un graduale miglioramento. Continua però la diminuzione delle temperature: durante la prossima settimana, infatti, le minime arriveranno a toccare anche lo zero.