Buran, il vento di aria gelida siberiana sta per andare via dal nostro Paese. Ha portato la neve fino a quote bassissime anche in Campania: ieri la provincia di Napoli ha visto cadere fiocchi soprattutto la sera, il Vesuvio si è rimbiancato, Irpinia e Sannio sono anche sotto 20 centimetri di neve e la colonnina di mercurio è scesa ampiamente sotto lo zero. Tuttavia, nel corso dei prossimi giorni è atteso radicale cambiamento, con il ritorno di un clima più mite. Lo prevede IlMeteo.it nei suoi quadri a 48 h: già oggi un campo di alta pressione si sta allungando dalla Penisola Iberica fino a conquistare buona parte del bacino del Mediterraneo, accarezzando anche il nostro Paese: questo garantirà una maggiore stabilità atmosferica su tutte le regioni, con tempo via via più soleggiato.

Questo anticiclone porterà entro mercoledì 17 ad un aumento via via più deciso delle temperature: a Napoli arriveremo a 11 gradi anziché i 6 attuali. Oggi dunque ultimi rovesci ma già domani cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque e mercoledì nubi sparse su tutti i settori ma temperatura non rigida come la fine della scorsa settimana di San Valentino.

Le prorogate allerta meteo della scorsa settimana erano tutte fondate: grandi disagi in molte zone della regione causate dal vento, dai temporali ma anche dalle neve sui rilievi irpini e sanniti. In Campania, riferiscono i Vigili del Fuoco, sono stati svolti 350 interventi di soccorso, la maggior parte dei quali tra le province di Napoli e Salerno per la rimozione di alberi e piante pericolanti. L'ondata di gelo, accompagnata da precipitazioni nevose ha continuato a provocare disagi ed alcuni sindaci, soprattutto nel centro-sud, hanno deciso per precauzione di tenere oggi le scuole chiuse, decisione che in tempo di Didattica a distanza per Covid ha suscitato non poche polemiche.