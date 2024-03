Prende a fucilate ras della droga e nipote. Motivo? Il cavallo era entrato nel suo terreno Un 33enne è stato arrestato a Lettere (Napoli): avrebbe sparato diverse fucilate verso un pregiudicato e il nipote nel dicembre 2022. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Aveva imbracciato il fucile e si era messo a sparare, ferendo un ras della droga e il nipote. Il motivo? Un cavallo che era entrato nella sua proprietà. Storia che arriva da Lettere, in provincia di Napoli, e che ha portato oggi all'arresto di un 33enne del posto, accusato di tentato omicidio e di lesioni aggravate; l'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale, a Napoli, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

I fatti risalgono al dicembre 2022. Nella sera dell'8 dicembre erano finiti al Pronto Soccorso Michele Comentale, ritenuto dagli inquirenti inquadrato nei circuiti della droga dei Monti Lattari, coinvolto in diverse inchieste e obiettivo di un agguato nel 2013, quando l'automobile su cui viaggiava con il fratello e un altro uomo era saltata in aria a Lettere. Profilo interessante per gli investigatori, che nei primi momenti avevano ipotizzato che il ferimento fosse da ricondurre a dinamiche di criminalità. Le indagini dei carabinieri hanno, però, svelato una storia del tutto diversa. I militari hanno infatti ricostruito che a scatenare quegli spari era stato il girovagare di una cavalla, che era entrata nella proprietà dell'indagato.

Per le indagini sono state acquisite diverse testimonianze e le registrazioni di alcuni sistemi di videosorveglianza, sono stati ricostruiti la dinamica e gli spostamenti dell'automobile del 33enne dopo il ferimento; nei confronti dell'uomo il gip del Tribunale di Torre Annunziata ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta della Procura, eseguita oggi, 11 marzo, dai carabinieri della sezione operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castellammare di Stabia.

Il 33enne deve rispondere di tentato omicidio nei confronti di Comentale e lesioni aggravate ai danni del nipote, oltre che della detenzione e della ricettazione dell'arma da fuoco, un fucile semiautomatico calibro 12 con matricola punzonata