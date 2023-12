Pranzo di Natale per i poveri a Napoli, in centinaia in Galleria Umberto: “Aggiunti molti tavoli” Folla in Galleria Umberto per il pranzo di Natale organizzato dalla Caritas, col patrocinio del Comune. “Abbiamo dovuto aggiungere tanti tavoli” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Folla con centinaia di persone oggi in Galleria Umberto I a Napoli per il Pranzo di Natale per i poveri. L'iniziativa tradizionalmente organizzata dai gruppi Caritas, col patrocinio del Comune di Napoli. Moltissime le persone che hanno chiesto e ricevuto un piatto caldo. Molti senzatetto, ma anche famiglie con bambini piccoli, anziani e disabili. "C'è tanta gente che ha bisogno del nostro aiuto – commentano gli organizzatori – Tanta povera gente. Abbiamo dovuto aggiungere tavoli su tavoli".

"Il pranzo di Natale nella Galleria Umberto I di Napoli" è organizzato ogni anno dai gruppi Caritas, coordinati da Suor Marisa, direttrice della Caritas diocesana, insieme a Don Michele Pezzella, Presidente del Terzo Decanato delle chiese del centro storico di Napoli, e Genoveffa Paolucci, della Chiesa di Santa Brigida e la collaborazione di tanti ristoratori del posto. Per il consigliere comunale Nino Simeone, "tanta gente ha bisogno di aiuto anche per comprare il cibo. Ma non dobbiamo, non possiamo ricordarcene soltanto a Natale a Pasqua e durante le festività".