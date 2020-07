in foto: Uno dei camion fermati dalla municipale e multati.

Multati dodici camion di rifiuti arrivati da Ischia a Pozzuoli: mano pesante della municipale puteolana, che non ha fatto sconti ai mezzi della nettezza urbana arrivati dall'isola ischitana. Lo ha annunciato lo stesso sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, spiegando che i mezzi fossero arrivati fuori dall'orario consentito, che emanavano "odori insopportabili" e che uno di questi perdeva percolato in strada, il liquido inquinante prodotto dai rifiuti stessi: per quest'ultimo autista è scattata anche la denuncia.

"Questa notte (quella tra venerdì 17 e sabato 18 luglio per chi legge, ndr) la nostra polizia municipale ha fermato e sanzionato dodici mezzi della nettezza urbana provenienti da Ischia", ha spiegato Figliolia, "i camion colmi di rifiuti, non solo erano sbarcati in città in un orario non consentito, ma sprigionavano un odore nauseabondo e insopportabile. Addirittura uno di questi trasudava percolato, lasciando una scia di liquido inquinante sulle nostre strade: l'autista è stato denunciato. È uno scempio che si ripete sistematicamente e che la città non è più disposta a subire. Per ora li abbiamo contravvenzionati", ha aggiunto il primo cittadino di Pozzuoli, "poi stiamo valutando quali altre azioni mettere in campo per fermare questa vergogna. Di certo continueremo con i controlli per far rispettare l'ordinanza, per evitare che arrivino mezzi al porto prima delle tre e per debellare definitivamente questo fenomeno mortificante per il nostro decoro urbano", ha concluso Figliolia.