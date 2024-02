Potter Day all’Edenlandia l’11 febbraio: quidditch, magia e quiz a tema Hogwarts L’11 febbraio all’Edenlandia il Potter Day: giochi e quiz a tema Hogwarts, sarà possibile anche giocare a Quidditch e vincere gadget della saga con il “Cervellone Potteriano” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il mondo di Harry Potter arriva all'Edenlandia: l'11 febbraio si terrà infatti il "Potter Day", un'intera giornata dedicata al mondo di Hogwarts ed al celebre maghetto inglese. Tanti gli eventi in programma all'Edenlandia, con ingresso libero per i bambini sotto il metro di altezza, per tutti invece biglietto a 4 euro. Sarà possibile anche sfidare i propri amici in una partita di Quidditch, ma spazio anche a enigmi e sfide, tutte a tema Hogwarts.

Ma non sarà una giornata "riservata" ai più piccoli: previsti anche diversi eventi per gli adulti amanti del mondo di Hogwarts, compreso il "Cervellone Potteriano" di fine giornata, che metterà in palio gadget ufficiali della saga di Harry Potter. Il Potter Day durerà l'intera giornata all'Edenlandia di Napoli, nella domenica di Carnevale che porta al martedì grasso. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell'Edenlandia.