Positivi a Covid pazienti ricoverati nel reparto di Ematologia del Moscati di Avellino

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tre pazienti ricoverati nel reparto di Ematologia dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino sono risultati positivi a Covid. Lo ha fatto sapere l'Azienda Ospedaliera stessa, confermando comunque che le loro condizioni al momento non sono preoccupanti: per due di loro è scattato il trasferimento nell'area Covid specialistica, non presentando sintomi; il terzo, paucisintomatico con lievi problemi respiratori, è stato invece trasferito nell'area Covid medica. La situazione, dunque, resta sotto controllo ma sotto stretta osservazione, trattandosi di pazienti già ricoverati per altre patologie.

La scoperta è avvenuta attorno alle 22 di sabato sera, durante i consueti controlli sui pazienti ricoverati, che si erano anche sottoposti a tampone. Controlli che si sono rivelati essenziali per evitare dunque che il virus potesse circolare ulteriormente in corsia. L'ospedale Moscati, che a metà dicembre aveva riaperto la Palazzina Alpi dedicandola ai pazienti Covid, è uno dei tanti nosocomi campani sotto pressione in queste settimane, con 43 pazienti ricoverati per Covid, di cui:

4 in terapia intensiva;

25 nella degenza ordinaria/subintensiva;

13 nell’Unità operativa di Malattie Infettive,

1 nell’Unità operativa di Pediatria.

Ma a spaventare è anche il contagio che corre tra le corsie, colpendo anche il personale sanitario: quasi cento i casi tra i camici bianchi, tra dirigenti medici, infermieri e impiegati. Contagiati anche tre primari ed il direttore sanitario Rosario Lanzetta. Al momento, la situazione resta sotto controllo anche grazie alla campagna vaccinale e ai continui screening a cui personale sanitario e pazienti si sottopongono frequentemente.