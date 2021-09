Polveri sottili, bollino rosso per la Campania: ecco le 11 città più inquinate Legambiente ha pubblicato un rapporto sulle città più inquinate dalle polveri sottili: undici centri della Campania hanno già sforato il limite di 35 giorni annuali “concessi” per il superamento della concentrazione. A sorpresa, alcuni piccoli comuni si trovano molto più avanti delle grandi città.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono undici le città della Campania che hanno già superato la soglia massima di giorni di sforamento per quanto riguarda le polveri sottili nell'aria. Questi i dati emersi dal rapporto Legambiente "Mal'Aria", pubblicato nelle scorse ore. Tra queste, in testa c'è San Vitaliano che ha raggiunto già quota 87 sforamenti su un limite massimo annuale di 35 giorni. A seguire c'è Pomigliano d'Arco con 70 e Volla con 68. Più staccati i capoluoghi di Avellino (39) e Napoli (35), mentre Caserta per ora è ancora sotto la soglia massima di 35, fermandosi a "soli" 31 giorni di sforamento. Un quadro desolante quello emerso dal rapporto di Legambiente, ma che riguarda l'intero paese.

"Per l'Italia è l'ora di uscire dalla logica dell'emergenza e delle scuse che ha caratterizzato gli ultimi decenni fatti di piani, parole, promesse quasi sempre disattese e scuse per non prendere decisioni, anche impopolari, per cambiare faccia alle nostre città e abitudini alle persone", ha commentato Mariateresa Imparato, presidente regionale di Legambiente, "Prima dell'estate abbiamo inviato ad ai sindaci dei comuni fuorilegge una lettera dove li sollecitiamo a mettere in campo delle azioni per contrastare il fenomeno perché le chiacchiere stanno zero mentre il Pm10 ancora no". A pesare maggiormente nella situazione inquinamento atmosferico è la mobilità cittadina ed il riscaldamento domestico, mentre in alcune città il problema sono le industrie e l'agricoltura. Questo il riepilogo delle città campane che hanno superato la soglia massima e quelle che si trovano proprio ai margini: