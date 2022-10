Picchiata dal figlio, donna muore in ospedale dopo 2 settimane. Ancora grave la sorella Per l’aggressione, avvenuta lo scorso 17 ottobre a Marigliano, è stato arrestato un 48enne, che ha picchiato madre e zia e che ora dovrà rispondere dell’omicidio della prima.

A cura di Valerio Papadia

L’autore dell’omicidio della madre

Non ce l'ha fatta la donna di 76 anni, Angela Guercia che, due settimane fa, era stata selvaggiamente picchiata dal figlio, un uomo di 48 anni, a Marigliano, nella provincia partenopea. La donna è morta nella mattinata di oggi, come detto dopo due settimane di agonia, all'ospedale del Mare, nel capoluogo campano, dove era stata ricoverata subito dopo l'aggressione subita. In quell'occasione, ad essere brutalmente aggredita, era stata anche la sorella della donna, nonché zia dell'arrestato, una donna di 67 anni, che resta ricoverata in gravi condizioni e in prognosi riservata nello stesso ospedale napoletano. Il 48enne, Nello La Gala, professore di filosofia, ex assessore a Marigliano, già in carcere per la brutale aggressione delle due donne, dovrà adesso rispondere dell'omicidio della madre.

Il violento pestaggio delle due donne

Ancora da chiarire cosa abbia scatenato, il 17 ottobre scorso, la furia di La Gala. Tutto è accaduto in un'abitazione in via San Giovanni Battista, nel centro storico della cittadina dell'area nolana: improvvisamente, il 48enne ha colpito brutalmente, a suon di pugni e calci, la madre e la zia, provocando alle due donne ferite molto gravi, tanto da richiederne l'immediato trasporto, in codice rosso, in ospedale. Come già detto, entrambe le donne sono state ricoverate all'ospedale del Mare di Napoli, dove Angela Guercia è morta stamattina a causa della gravità delle condizioni di salute conseguenti al pestaggio. La Gala, invece, contestualmente alla violenza venne arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Castello di Cisterna e portato nel carcere napoletano di Poggioreale.