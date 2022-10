Picchia madre e zia con calci e pugni: arrestato, le donne ricoverate in condizioni critiche Un uomo di 48 anni ha brutalmente picchiato madre e zia, mandandole all’ospedale. Le due sono ricoverate in gravi condizioni in ospedale.

Ha picchiato selvaggiamente la madre e la zia, ora ricoverate in prognosi riservata, senza alcun apparente motivo: un uomo di 48 anni è finito così in manette per lesioni aggravate, e si trova ora nel carcere napoletano di Poggioreale, a Napoli. La vicenda è accaduta a Marigliano, nel Nolano: i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna stanno indagando per capire se già in passato l'uomo si fosse reso protagonista di questi episodi di violenza nei confronti delle familiari, nonché per capire cosa abbia scatenato la sua ira. Non è escluso che l'uomo potesse essere ubriaco: sono già stati disposti esami per valutarne il tasso alcolemico e quelli tossicologici.

Tutto è accaduto su via San Giovanni Battista, una delle viuzze del centro storico di Marigliano: qui, un uomo di 48 anni ha improvvisamente aggredito nella propria abitazione la madre di 76 anni e la zia di 67 anni. Le due donne sono state colpite con calci e pugni, in maniera particolarmente violenta e tanto da ferirle in maniera grave. Le ambulanze del 118 giunte sul posto per i soccorsi hanno poi portato le due donne in due diversi nosocomi napoletani: la madre 76enne è ricoverata all'Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, mentre la zia 67enne dell'uomo si trova all'ospedale del Napoli di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Entrambe sono ricoverate in gravi condizioni e in prognosi riservata. L'uomo, arrestato dai carabinieri di Castello di Cisterna, è stato arrestato e portato in carcere nel penitenziario di Poggioreale, in attesa di dover rispondere del reato di lesioni aggravate nei confronti di madre e zia.