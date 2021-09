Picchia la madre con un bastone per avere i soldi per la droga: arrestato 19enne Il giovane è stato arrestato dai carabinieri a Bagnoli, quartiere della periferia occidentale di Napoli, per estorsione e maltrattamenti in famiglia. Il 19enne ha preteso dalla madre del denaro per acquistare droga, colpendola con un bastone quando la donna ha negato di cedere alla sua richiesta.

A cura di Valerio Papadia

Non ha esitato a colpire la madre con un bastone pur di estorcerle i soldi per comprare la droga: per questo un giovane di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri a Bagnoli, quartiere della periferia occidentale di Napoli. I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Bagnoli sono intervenuti, dietro segnalazione dei vicini di casa, nell'abitazione del 19enne, a Coroglio, zona che unisce il quartiere alla collina di Posillipo, bloccando il giovane prima che potesse causare ferite più gravi alla madre. I militari dell'Arma hanno presto ricostruito quanto accaduto: il 19enne aveva costretto la donna a consegnargli una somma di denaro affinché potesse comprare della sostanza stupefacente. Per costringere la mamma, il giovane l'ha colpita con un bastone, ma fortunatamente è stato fermato dai carabinieri: il 19enne è stato così portato in carcere, in attesa di giudizio.

A Scampia un 27enne arrestato per droga

Nella zona settentrionale del capoluogo campano, invece, a Scampia, un 27enne è stato arrestato, ancora dai carabinieri, per detenzione di droga ai fini di spaccio. In via Fellini, i militari della locale stazione hanno fermato il 27enne, già noto alle forze dell'ordine e già da qualche ora osservato speciale dei carabinieri: perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di 12 dosi di kobret, 18 di cocaina e 19 di crack, oltre che di 340 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. Per il 27enne si sono aperte le porte del carcere, dove è in attesa di essere giudicato.