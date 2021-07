in foto: Piazza degli Artisti

Transenne agli alberi in piazza degli Artisti e piazza Immacolata, per il crollo di rami e perché pericolanti. In piazza degli Artisti nastro rosso attorno all'enorme Phytolacca dioica, l'albero enorme che si trova al centro della piazza, l'ultimo rimasto, recintato e abbandonato al degrado. In piazza Immacolata, invece, sono stati recintati dalla Protezione Civile due alberi a rischio crollo, nell'attesa delle perizie degli agronomi comunali. “Abbiamo segnalato la situazione – spiega Paolo De Luca, presidente della V Municipalità Vomero-Arenella, a Fanpage.it – all'amministrazione centrale, il 28 giugno e il 2 luglio, senza riscontro fino ad oggi. Il servizio è del Comune, non della Municipalità. In piazza Immacolata si tratta di due alberi a rischio, per i quali si attendono le verifiche dei tecnici”.

in foto: Piazza Immacolata

Il Comune: "Presto le perizie degli agronomi"

“Abbiamo chiesto al Comune di attivarsi per garantire decoro e vivibilità così come viene richiesto da cittadini residenti e ciò soprattutto in considerazione dell’utilizzo da parte di bimbi ed anziani di una delle poche aree del territorio agli stessi dedicate”, è scritto nella nota della Municipalità al Comune. L'Assessore al Verde Luigi Felaco, contattato da Fanpage.it, spiega che “Aspettiamo a breve, a seguito delle verifiche tecniche degli agronomi, le indicazioni sugli interventi del caso”.

La rabbia dei comitati

“Preoccupazione e rabbia – commenta Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari – sono i sentimenti che serpeggiano tra i residenti, osservando le condizioni di degrado e d'abbandono nelle quali versa il poco verde pubblico presente nell'ambito della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella. Non solo i parchi pubblici, come il parco Mascagna e il parco della villa Floridiana, ma anche le aiuole e le fioriere, a partire da quelle poste nell'emiciclo di via Cimarosa, proprio, dinanzi all'ingresso della villa borbonica”.

“Tra le situazioni che destano più apprensione – conclude – in questi giorni, c'è lo stato nel quale versa la bellissima essenza di Phytolacca dioica, presente in piazza degli Artisti, alla confluenza tra le vie Recco e Bertini, l'ultimo albero rimasto nell'importante piazza a confine tra i quartieri Vomero e Arenella, dopo la morte delle sei palme presenti nelle aiuole centrali, infestate, tempo addietro, dal famigerato punteruolo rosso e lo spostamento della pianta d'ulivo, posta, in passato, alla confluenza tra via S. Gennaro ad Antignano e via Luca Giordano”.