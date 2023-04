Pasquale muore a 10 anni per le ustioni dopo aver gettato alcol nel camino: lutto a Scafati Lutto a Scafati per la morte di Pasquale, 10 anni: troppo gravi le ustioni causate da un ritorno di fiamma del camino di casa. Il sindaco uscente Salvati: “Tragedia senza spiegazione”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ancora sotto shock la comunità di Scafati, comune della provincia salernitana ai piedi del Vesuvio, dopo la morte del piccolo Pasquale, 10 anni appena. Il piccolo aveva gettato alcol nel camino di casa per accenderlo, ma il ritorno di fiamma lo ha travolto in pieno, provocandogli ustioni in gran parte del corpo che non gli hanno lasciato scampo. Dopo oltre una settimana di ricovero in ospedale, il piccolo si è spento all'ospedale Santobono di Napoli. Sconvolta la cittadina scafatese, dove la vicenda ha lasciato senza parole tutti i cittadini.

In città ormai non si parla d'altro. Anche le autorità politiche cittadine sono intervenute a commentare la vicenda: "Ci sono tragedie che non hanno una spiegazione", ha detto Cristoforo Salvati, sindaco uscente di Scafati, "la morte del piccolo Pasquale mi ha distrutto. Allo zio Gennaro va il mio abbraccio più forte e sincero. Non trovo le parole per la famiglia, non saprei cosa dire, io stesso non ho trattenuto le lacrime. Ciao piccolo Pasquale, sarai grande tra gli angeli", ha chiosato l'ex primo cittadino scafatese. Era stato Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, ha rendere nota la vicenda nelle scorse ore, aggiungendo che il piccolo Pasquale "era stato già operato tre volte in questi giorni dallo staff dell'ospedale che ha fatto di tutto per salvarlo, ma le ustioni erano molto estese e molto profonde in tutta la parte anteriore del corpo dalla fronte ai piedi". Non è escluso che il giorno dei funerali possano unirsi anche i semplici cittadini per dare l'ultimo addio al piccolo, scomparso tragicamente in una vicenda che ha sconvolto l'intero paese.