Parcheggiatore abusivo minaccia poliziotto fuori servizio per i soldi della sosta, arrestato a Napoli

A cura di Nico Falco

Un parcheggiatore abusivo è stato arrestato nel centro di Napoli: ha minacciato un automobilista che non voleva pagare, ma la vittima si è rivelata essere un poliziotto; bloccato dopo un breve tentativo di fuga da una pattuglia, l'abusivo dovrà rispondere di tentata estorsione e di aver dato un nome falso durante il controllo. È successo questa mattina, 31 marzo, nei parcheggi sottostanti il Centro Direzionale, in manette è finito S. P., 46enne napoletano con precedenti di polizia.

L'uomo si era avvicinato ad un automobilista che aveva appena parcheggiato sulle strisce blu e aveva preteso del denaro per la sosta. Al rifiuto, era subito passato alle maniere forti: prima aveva cominciato ad inveire ed insultare, poi a minacciare ritorsioni nel caso l'uomo non gli avesse dato quanto richiesto. A quel punto il poliziotto, un agente dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli libero dal servizio, si era qualificato e aveva chiesto all'abusivo di declinare le generalità.

Per evitare l'arresto il parcheggiatore aveva cercato di allontanarsi, ma era stato individuato e bloccato poco dopo: l'agente aveva contattato la centrale operativa della Questura, che aveva dirottato al Centro Direzionale una pattuglia del commissariato Vasto-Arenaccia impegnata nei servizi di routine di controllo del territorio; per evitare di venire identificato, il 46enne aveva fornito ai poliziotti un nome falso, ma la sua reale identità è stata appurata durante il controllo. Oltre ad essere arrestato per tentata estorsione, è stato denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale.