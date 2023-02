Panificio cerca banconista, ma la paga è inaccettabile: 3,50 euro l’ora per sei giorni a settimana L’offerta di lavoro di un panificio napoletano è stata resa nota dal deputato partenopeo Francesco Emilio Borrelli: 150 euro a settimana per 42 ore di lavoro.

A cura di Valerio Papadia

Offerte di lavoro di questo tipo, nel 2023, non sono più accettabili: sei giorni su sette, dalle 8 alle 15, 42 ore settimanali di lavoro per 150 euro a settimana, 600 euro al mese. Tradotto: poco più di 3,50 euro, per la precisione 3,57 euro, all'ora. L'offerta di lavoro è di un panificio di Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli, ed è stata resa nota su Instagram dal deputato partenopeo Francesco Emilio Borrelli.

È stato un utente – che aveva chiesto delucidazioni circa l'offerta di lavoro a chi aveva messo l'annuncio – a inoltrare la conversazione all'onorevole Borrelli, che l'ha poi pubblicata sul suo profilo Instagram. "Questo cerca dei dipendenti o degli schiavi?" si chiede Borrelli, riprendendo la risposta che l'utente ha dato all'inserzionista.

Tantissimi i commenti che sono comparsi, in poche ore, sotto al post del deputato: "Non accettate e denunciate, fate i nomi e i cognomi di questi ‘delinquenti'… Poi ci sono persone come il nostro amico onorevole Borrelli che provvederanno nelle sedi opportune a stigmatizzare giustamente queste pseudo-offerte, magari introducendo delle norme altamente punitive nei confronti di questi farabutti" scrive ad esempio un utente come commento al post.