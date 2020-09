La colonia di gattini era conosciuta praticamente da tutti quelli che vivono o frequentano la zona di via Jannelli, parte alta, in prossimità del popolare Parco Vanna, tra il rione Alto e l'Arenella. Ieri, la chiamata ai vigili del fuoco per un incendio proprio nella zona verde adibita a rifugio per la colonia felina. I pompieri hanno trovato tutto carbonizzato: cucce, ciotoli, corpi ovunque. “I vigili del fuoco si sono ritrovati davanti una scena agghiacciante quando sono arrivati in via Jannelli, all’altezza del parco Vanna, allertati dai cittadini – spiegano il consigliere comunale Stefano Buono (Davvero Sostenibilità e diritti / Partito Animalista) e la consigliera della V Municipalità Cinzia Del Giudice -: di questa colonia felina, ci risulta, si è sempre presa cura una volontaria che non ha mai fatto mancare cure e attenzioni ai gatti che ne facevano parte, preoccupandosi anche di tenere pulita l’area".

Ora si cerca di capire chi abbia potuto decidere di togliere la vita agli animali cercando tra coloro che si erano lamentati del gruppetto di gatti in zona. Ma è chiaro che risulterà molto difficile individuare i responsabili di questo gesto (che peraltro costituisce un reato). "È inconcepibile il gesto di chi ha voluto togliere loro la vita – conclude la nota degli ambientalisti che hanno denunciato l'uccisione dei gattini- e chiediamo a gran voce che il responsabile sia assicurato alla giustizia. Ci stiamo occupando in questi minuti della denuncia: Uccidere un animale è un reato gravissimo e non abbasseremo la guardia finché chi ha compiuto questa atrocità non sarà individuato e punito severamente come merita".