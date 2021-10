Ordinanza De Luca: mascherine all’aperto obbligatorie fino al 2022. Ore 22-6, stop ad alcolici in aree pubbliche Nuova ordinanza anti-Covid della Regione Campania. Fino al 31 dicembre dalle ore 22 fino alle 6 è rinnovato il divieto di consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche; vietati assembramenti per consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici. Obbligo di mascherine in ogni luogo non isolato.

Obbligo di mascherine all'aperto fino all'inizio del 2022 nelle zone non isolate, stop al consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dalle ore 22 alle 6, divieto di assembramenti. La nuova ordinanza Covid-19 firmata dal presidente della Campania Vincenzo De Luca, proroga le disposizioni già in vigore in scadenza domani e indicate in una precedente ordinanza, la numero 25 del 30 settembre scorso.

In particolare, l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto segue le misure già previste a livello nazionale dall'ordinanza del ministro della Salute del 27 agosto che viene espressamente richiamata nel provvedimento firmato da De Luca. È sempre la stessa storia: i dispositivi di protezione individuale vanno indossati in ogni luogo non isolato (come centri urbani, piazze, lungomari) nelle ore e in situazioni di affollamento, quando si è in fila, si visitano mercati o fiere, si partecipa a eventi, si attende un mezzo di trasporto. I controlli in strada, però, sono pari a zero.

Perché il provvedimento è stato reiterato? Alla luce dell'attività di monitoraggio del trend relativo alla diffusione dei contagi da parte dell'Unità di crisi regionale secondo cui «l'attuale situazione epidemiologica registra una inversione di tendenza con l'arresto della decrescita dei contagi e, in controtendenza rispetto alle rilevazioni a supporto degli ultimi provvedimenti, un aumento degli stessi».

Si legge nell'ordinanza: