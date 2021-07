Dopo la buona risposta degli scorsi appuntamenti, a Napoli torna l'open day vaccinale per le seconde dosi Pfizer: potranno aderire coloro che hanno ricevuto la prima dose prima del 20 giugno. Il nuovo appuntamento è per sabato 10 luglio, dalle ore 8 alle ore 20, negli hub vaccinali della Stazione Marittima e della Fagianeria del Bosco di Capodimonte: l'open day è aperto a tutte le fasce d'età, per un totale di 3mila dosi di Pfizer, 1.500 per ognuno dei due centri vaccinali. "Gli open day sono aperti ai soli cittadini residenti a Napoli che hanno ricevuto prima dose" ribadisce l'Asl Napoli 1 Centro. Per prenotarsi, bisognerà collegarsi al sito opendayvaccini.soresa.it e compilare i campi a disposizione.

La nota diramata dall'Azienda sanitaria locale chiarisce anche, come al solito, le modalità di presentazione ai centri vaccinali: "Il centro vaccinale, nonché il giorno e l’orario saranno confermati attraverso sms che assume valore di convocazione e dovrà essere esibito all’arrivo presso il centro. Si ribadisce che l’unico modo per accedere all’open day è l’aver ricevuto SMS e si invita a rispettare luogo e giorno e non anticiparsi rispetto all’orario di convocazione". "Per nessuna ragione – ribadisce l'Asl Napoli 1 Centro – saranno iniettate seconde dosi ai cittadini che, pur essendo stati convocati a seguito della adesione all’open day, dovessero risultare vaccinati in prima dose in una una data successiva al 19 giugno 2021".