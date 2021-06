Gli ultimi giorni di giugno, mese che volge ormai al termine, coincidono anche con il colpo di coda delle ondate di calore che stanno colpendo Napoli e la Campania: oggi e domani, mercoledì 30 giugno, giornata che chiude il mese, è previsto caldo record, con temperature molto al di sopra delle medie stagionali, che sfioreranno i 40 gradi. Proprio fino alle ore 20 di domani è in vigore un'allerta meteo della Protezione Civile della Regione Campania per ondate di calore, che comporteranno un aumento della temperatura massima anche di 7-8 gradi rispetto alle medie stagionali e un tasso di umidità che, in alcune zone, soprattutto lungo la costa e soprattutto nelle ore serali e notturne, raggiungerà anche il 70%.

A luglio cambia tutto: in arrivo piogge e temporali

A Napoli e in Campania, come detto, il picco di calore si dovrebbe raggiungere nella giornata di domani, mercoledì 30 giugno: a partire già dai primi giorni del mese di luglio, infatti, le previsioni del tempo sono destinate a cambiare, in Campania come in gran parte della Penisola. Con l'inizio del prossimo mese, infatti, l'anticiclone è destinato a perdere colpi, lasciando spazio a un ciclone atlantico che porterà piogge e temporali, oltre a una sostanziale diminuzione delle temperature, sulla nostra regione: i valori sono destinati a scendere anche di 10 gradi rispetto a quelli percepiti durante il picco di calore che stiamo attraversando negli ultimi giorni. Lo "scontro" tra l'anticiclone africano e il ciclone atlantico potrà dare vita anche a violente grandinate e trombe d'aria.