Omicidio Maimone, la camorra di Pianura su TikTok contro quella di Barra: "Mergellina è zona rossa" Dopo l'omicidio di Francesco Pio Maimone i clan di Napoli Ovest mandarono un messaggio a quelli di Barra: "Vi tagliamo la testa".

A cura di Nico Falco

Francesco Pio Valda (a destra) ed Emmanuel Aprea

Dopo l'omicidio di Francesco Pio Maimone ci fu un botta e risposta sui social tra gruppi di camorra: da un lato quelli di Napoli Ovest (Pianura, Bagnoli e Soccavo), dall'altro quelli di Barra. Il motivo fu proprio la morte del giovane pizzaiolo: "Checco" non era inquadrato in contesti criminali ed era ben lontano dalle logiche dei clan, ma era cresciuto nello stesso quartiere di diversi coetanei che poi avrebbero preso una strada differente dalla sua, arrivando a ruoli di vertice delle cosche di Pianura.

L'omicidio di Francesco Pio Maimone a Mergellina

La circostanza emerge dall'ordinanza eseguita ieri dalla Squadra Mobile di Napoli contro il gruppo Aprea/Valda: misura cautelare per 11 persone, diverse delle quali già coinvolte nell'omicidio di Francesco Pio Maimone, come Francesco Pio Valda, ritenuto insieme al fratello a capo del gruppo criminale che porta il suo cognome e individuato come l'assassino: quel 20 marzo 2023 sarebbe stato lui a sparare tra gli chalet di Mergellina, esplodendo la pallottola che avrebbe raggiunto al petto Maimone, del tutto estraneo alla lite tra le due comitive criminali e in quel momento seduto ad uno chalet con un amico.

Le minacce su Tiktok: "Vi tagliamo la testa"

Le indagini erano partite proprio dopo quell'omicidio, le risultanze hanno permesso di appurare l'esistenza del gruppo Valda e di individuare i componenti. Monitorando i vari profili sui social riconducibili a giovani criminali, gli investigatori hanno raccolto elementi che provano la contrapposizione che si era venuta a creare tra diversi clan. In particolare, dopo l'arresto di Valda, scovato due giorni dopo a Ponticelli, su TikTok erano comparsi due video, postati da utenti anonimi.

Il primo contiene un messaggio: "O barese questo video per voi di Barra quartiere di Napoli. Non vi fate trovare per Napoli, vi tagliamo la testa, by Pianura Bagnoli Soccavo. Mergellina zona rossa per tutti voi di Barra". Il secondo è una risposta: "Dove volete, quando volete, con le vostre regole. Barra regna. Aprea Valda", e c'è la foto che ritrae insieme Emmanuel Aprea e Francesco Pio Valda.