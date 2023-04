Omicidio Francesco Pio Maimone, un video inquadra Valda: “Si sta liberando della pistola” Secondo la Procura, in un video già acquisito per le indagini si vedrebbe Valda mentre si libera della pistola, non ancora trovata dopo un mese di indagini.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Francesco Pio Maimone e Francesco Pio Valda

Proseguono le indagini sull'omicidio di Francesco Pio Maimone, il 18enne di Pianura ucciso davanti agli chalet di Mergellina un mese fa: nell'informativa che la Polizia di Stato depositata nell'udienza del Riesame, ci sarebbe anche un video in cui il presunto assassino Francesco Pio Valda, sembra liberarsi della pistola con la quale avrebbe fatto fuoco uccidendo il giovane di Pianura poco prima. Immagini che ora sono al vaglio degli inquirenti e che potrebbero dare una ulteriore svolta nelle indagini: la pistola, al momento, non è ancora stata ritrovata. E la persona che era in auto con lui prima di fuggire potrebbe a questo punto fornire nuovi dettagli utili per mettere a posto gli ultimi tasselli della notte tra il 19 ed il 20 marzo scorsi.

Il video acquisito è ora sotto la lente d'ingrandimento della Procura di Napoli: dalle immagini si vedrebbe Valda mentre scappa con una mano sul fianco, dove starebbe nascondendo la pistola e, poco dopo, mentre passa qualcosa (forse la stessa arma) alla persona che è in auto con lui, prima di fuggire. Le indagini, coordinate dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini e dai sostituti procuratori Antonella Fratello e Claudio Onorati, proseguono: fondamentali anche le testimonianze dei presenti quella sera. Si cerca ora di capire che fine abbia fatto l'arma, sparita assieme alle scarpe dello stesso Valda, che avrebbero innescato loro malgrado tutta la concatenazione di eventi. Nei giorni scorsi, i giudici del Riesame avevano confermato la misura cautelare del carcere per lo stesso Valda, che resta così in carcere: all'esterno del Tribunale di Napoli si erano radunati, in attesa della decisione, familiari e parenti della vittima, chiedendo verità e giustizia per il 18enne ucciso.