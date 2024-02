Oggi Loredana Simioli avrebbe compiuto 50 anni: Franco Ricciardi dedica il Disco d’Oro all’attrice morta nel 2019 Il cantante napoletano ha dedicato il Disco d’Oro per il brano “Primmavera” a Loredana Simioli: l’attrice, scomparsa nel 2019, partecipò al videoclip della canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Oggi, 27 febbraio, Loredana Simioli avrebbe compiuto 50 anni: l'attrice, molto nota e amata a Napoli per i suoi personaggi nel programma comico "Telegaribaldi", è morta il 26 giugno del 2019, a 45 anni, dopo una lunga malattia. E allora, proprio nel giorno del suo compleanno, l'amico di Loredana, il cantante partenopeo Franco Ricciardi, ha voluto dedicare all'attrice il Disco d'Oro vinto per il suo brano "Primmavera". Nel 2017, infatti, Loredana Simioli partecipò proprio al videoclip della canzone.

Nell'accettare il Disco d'Oro, Franco Ricciardi ha dichiarato: "Dedico questo disco d’oro a Loredana Simioli. La sua partecipazione al video di Primmavera fu la sua ultima apparizione pubblica. La ricordo sempre con grande affetto, proprio come canto nella canzone, stare con lei era sempre primavera. Ringrazio il pubblico che continua a sostenermi, ricevere il disco d’oro è una vera gioia, è come averla sentita cantare dal mio pubblico per 50 mila volte".

Gianni Simioli, fratello di Loredana e noto conduttore radiofonico, ha colto l'occasione per ringraziare Franco Ricciardi e fare gli auguri a sua sorella scomparsa. "Il 27 febbraio è il compleanno di Loredana, mia sorella per sempre. Sono giorni duri quelli che lo precedono e non devo spiegarvi perché. Poi arriva il regalo inatteso di un grande amico mio e suo. Lory era stata la protagonista, con Ciro Giustiniani, del video Primmavera, appena incoronato disco d’oro. Non potevo chiedere di più. Auguri Loredà e complimenti per questo ennesimo riconoscimento" ha scritto il conduttore sui social network.