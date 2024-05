video suggerito

Nuovo sequestro a Napoli di “cocaina rosa”, la droga che genera visioni da cartoni animati Arrestato uno spacciatore: in casa anche dosi di cocaina rosa, la droga per ricchi che genera effetti allucinogeni dai colori accesi come nei cartoni animati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tornano i sequestri di "cocaina rosa" a Napoli: la droga, detta "dei ricchi" per il suo costo elevato, è stata recuperata dagli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, seppur in quantità minime. Era infatti nell'appartamento di un uomo arrestato per detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacenti, dopo che poco prima era stato sorpreso in vico Tutti i Santi, nel Borgo Sant'Antonio Abate di Napoli, a vendere droga ad un acquirente.

L'uomo aveva con sé anche 2.475 euro in banconote di piccolo taglio, mentre l'acquirente aveva addosso 19 involucri di cocaina del peso di circa 5 grammi ed altri 2 di cocaina rosa di circa un grammo. In casa dello spacciatore, un 38enne napoletano con precedenti di polizia, trovati altri 77 grammi di cocaina rosa, 2 involucri di eroina di circa 1,5 grammi, 250 euro e diverso materiale per il confezionamento, nascosti in un armadio.

La cocaina rosa, la "droga per ricchi" che arriva dalla Colombia

Chimicamente parlando, la cocaina rosa non contiene affatto cocaina, a dispetto del nome. Si tratta di una sostanza sintetica composta da ketamina ed ecstasy, talvolta tagliate con caffeina, e prende il colore rosa dalla tinta alimentare che viene aggiunta proprio per renderla "diversa" alla vista dalla droga tradizionalmente bianca.

Nata in Colombia nel 2010, oltre a ketamina ed ectasy può contenere anche benzodiazepine, metanfetamina, catinoni sintetici e fentanyl, combinando così effetti sedativi e psichedelici con gli quelli stimolanti. E non solo: genera distorsioni tali e colori accese tipiche dei cartoni animati. Proprio la presenza di tutte queste sostanze, non è una droga "economica": viene infatti chiamata anche "droga per ricchi", dal momento che costa tra i 400 ed i 500 euro al grammo.