Nunzia Reale, 51 anni, scomparsa a Secondigliano: l’appello della famiglia La famiglia si è rivolta anche alle forze dell’ordine: di Nunzia Reale non si hanno più notizie dalla mattina di ieri, mercoledì 19 luglio.

A cura di Valerio Papadia

Ore di apprensione a Secondigliano, quartiere della periferia Nord di Napoli, per la scomparsa di Nunzia Reale, una donna del posto di 51 anni, della quale non si hanno più notizie ormai dalla mattinata di ieri, mercoledì 19 luglio. Da quanto si apprende, la famiglia della donna ne ha denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, e ha rivolto anche diversi appelli sui social network affinché chiunque abbia notizie utili al ritrovamento della 51enne possa mettersi in contatto con le forze dell'ordine o con la famiglia stessa.

Della scomparsa di Nunzia Reale si sta occupando anche la pagina "Secondillyanum", che riferisce notizie dedicate proprio al quartiere della periferia settentrionale di Napoli, che sulle sue pagine social ha diffuso un appello: "Da ieri mattina non si hanno più notizie della signora Nunzia Reale, 51 anni, di Secondigliano. Al momento della scomparsa indossava canotta arancio, jeans blu e scarpe bianche.Per segnalazioni contattare immediatamente il 112 (è stata presentata denuncia di scomparsa ai carabinieri)" si legge nell'appello, in cui compare anche una fotografia di Nunzia Reale.