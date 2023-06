Notte prima degli esami di maturità, a Napoli centinaia di studenti festeggiano in strada La notte prima degli esami 2023 a Napoli: tradizionale ritrovo di centinaia di maturandi a San Martino, in uno dei punti panoramici più belli della città. Canzoni, brindisi e speranze.

La notte di festa dei maturandi napoletani /foto Peppe Pace

Ieri a Napoli la notte prima degli esami di maturità 2023 è stata all'insegna dei festeggiamenti e del brindisi di buon augurio per questo passaggio fondamentale nella vita dei ragazzi. Così, in centinaia si sono ritrovati a San Martino, quartiere Vomero, sul piazzale più panoramico di Napoli, quello con alle spalle il Castel Sant'Elmo e di fronte la città che si staglia dal centro antico al mare.

«È una tradizione, ci dobbiamo godere la notte, ormai è finita!» dice uno dei ragazzi intervistato da Fanpage.it. «Abbiamo imparato tanto a stare tutti insieme in questi anni. E questa è la notte per antonomasia in cui la tensione si mescola all'emozione».

Toto-esami «uscirà Gadda e uscirà il cambiamento climatico» scommette uno dei maturandi del 2023. Poi le immancabili canzoni alla chitarra, addirittura fumogeni e qualcuno azzarda «Ora sti professori non li voglio vedere mai più».

San Martino "invasa" dagli studenti / foto Peppe Pace

Qualche cifra sull'esame 2023: la Campania risulta dai dati del ministero dell'Istruzione la prima regione in Italia per numero di studenti che affronteranno la maturità, 82.742. Conseguentemente la città capoluogo, Napoli è la metropoli italiana con il maggior numero di candidati. Nel capoluogo campano, infatti, sono 44.008 gli studenti che da oggi prenderanno parte all'esame di Stato di scuola media superiore. Tanti maturandi anche a Salerno, che troviamo al quinto posto in Italia, con 17.326 candidati, mentre a Caserta, che si trova al settimo posto, ci sono 13.049 candidati.