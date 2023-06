Maturità 2023 Napoli: la Campania ha più promossi di tutt’Italia Degli oltre 536mila studenti italiani che da domani cominceranno gli esami di maturità, più di 82mila sono campani: il numero più alto nel nostro Paese.

A cura di Valerio Papadia

Domani, mercoledì 21 giugno, prenderanno il via gli esami di maturità 2023: sono per la precisione 536.008 gli studenti delle scuole superiori in Italia che domani prenderanno parte alla prima prova scritta, dal momento che l'esame per la licenza superiore è tornato alle regole e alle modalità in vigore prima della pandemia di Covid-19. Degli oltre 536mila maturandi, 82.742 sono in Campania: è la regione italiana con il maggior numero di studenti ammessi all'esame di maturità. Al secondo posto troviamo la Lombardia, con 75.988 maturandi, mentre sul terzo gradino c'è il Lazio con 52.391 candidati alla maturità.

Napoli prima città in Italia per numero di maturandi: oltre 44mila

Se la Campania è la prima regione in Italia per numero di studenti che affronteranno la maturità in questo 2023, è Napoli la città del Paese con il maggior numero di candidati. Nel capoluogo campano, infatti, sono 44.008 gli studenti che da domani prenderanno parte agli esami di maturità. Tanti maturandi anche a Salerno, che troviamo al quinto posto in Italia, con 17.326 candidati, mentre a Caserta, che si trova al settimo posto, ci sono 13.049 candidati.