Neonata morta dopo essere stata respinta dall'ospedale di Boscotrecase, due pediatri indagati Due medici indagati per la morte della bimba del Napoletano, deceduta durante una crisi respiratoria mentre veniva portata al "San Leonardo". Oggi l'autopsia.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Due pediatri sono stati iscritti nel registro degli indagati per la vicenda della neonata morta a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, durante una crisi respiratoria. La piccola, tre mesi appena compiuti, era stata portata in ospedale a Boscotrecase per una crisi respiratoria ma era stata respinta perché la struttura non ha il Pronto Soccorso; è deceduta mentre veniva trasportata verso il "San Leonardo", ad ucciderla sarebbero state le complicanze di una bronchiolite. Sulla vicenda la Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo, le indagini sono delegate ai carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia.

Gli inquirenti si focalizzano sul tipo di assistenza ricevuto dalla bambina nei giorni precedenti per evidenziare eventuali responsabilità; gli avvisi di garanzia, atto dovuto, sono stati notificati ieri dai militari. I due professionisti indagati, anticipa Il Mattino nell'edizione di oggi, uno dei quali contattato privatamente dalla famiglia, avrebbero il primo prescritto una cura alla bimba senza visitarla e l'altro non avrebbe suggerito ai genitori di portarla al Pronto Soccorso nei giorni precedenti alla crisi respiratoria. Il decesso risale al 23 dicembre. Stando a quanto ricostruito il padre della bambina, in attesa dell'ambulanza, era stato accompagnato da un passante all'ospedale "Sant'Anna e Maria Santissima della Neve" di Boscotrecase.

Nel presidio, però, il Pronto Soccorso è chiuso da tre anni, da quando i locali vennero destinati alla lunga degenza Covid, e non ha mai riaperto per carenza di personale. Arrivato all'ospedale, l'uomo sarebbe stato indirizzato quindi verso il "San Leonardo" di Castellammare di Stabia, dove però la piccola è arrivata già morta. La salma è stata sequestrata e l'autopsia si dovrebbe tenere oggi. In merito alla chiusura del Pronto Soccorso di Boscotrecase, il consigliere regionale Saiello ha presentato una interrogazione alla Giunta sullo stato della Sanità campana.