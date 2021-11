Nelle scuole di Napoli 85 contagi Covid in una settimana Sono 85 i casi di Covid-19 nelle scuole di Napoli negli ultimi sette giorni. Lo ha comunicato l’Asl Napoli 1 Centro nel consueto bollettino settimanale che segue i contagi negli istituti scolastici. La maggior parte dei casi nelle scuole elementari, con 30 positivi su 85 emersi. Il quartiere più colpito è quello di Pianura – Soccavo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 85 i casi di Coronavirus nelle scuole di Napoli negli ultimi sette giorni (dal 27 ottobre al 2 novembre): lo ha comunicato l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro nel bollettino settimanale che monitora i contagi nelle scuole. La maggior parte dei casi riguarda le scuole elementari, con 30 casi accertati, seguite da scuole medie (27), superiori (21) e solo per ultimi gli asili (7 casi). Il distretto sanitario più colpito è quello di Pianura-Soccavo, con 18 casi complessivi, seguito da quelli di San Carlo all'Arena-Stella e quello di Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio, entrambi con 13 casi a testa.

La settimana presa in considerazione è quella che va dallo scorso 27 ottobre al 2 novembre. Se dai dati emerge una bassa presenza di casi positivi nelle scuole dell'infanzia (appena 7 casi), più preoccupante appare quello delle scuole elementari e medie, dove quasi tutti i quartieri hanno registrato diversi casi. A Pianura-Soccavo, distretto sanitario 26, i casi positivi a Covid sono presenti in tutti gli ordini e i gradi: più colpite sono le scuole medie, ma numeri alti rispetto agli altri distretti sanitari anche per quanto riguarda scuole elementari e superiori.

Alunni e docenti, i positivi a Covid in 7 giorni a Napoli

Degli 85 casi positivi a Covid nelle scuole di Napoli, la maggior parte sono studenti: 74 su 85 totali. Di questi, 3 sono alunni dell'asilo, 28 sono emersi nelle scuole elementari, altri 25 nelle scuole medie e 18 in quelle superiori. I docenti positivi sono 8, più 3 componenti del personale scolastici. Complessivamente, sono 61 i componenti familiari in quarantena, più altri 220 contatti scolastici. Numeri che, seppur sotto controllo, testimoniano insomma un'accelerazione del virus in questo autunno.