Natale 2024 a Napoli, per finanziare le luminarie e gli addobbi il Comune si affida a privati e sponsorizzazioni Si chiuderà il 17 settembre il bando indetto dal Comune di Napoli per la progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione e successivo smontaggio delle luminarie per il Natale 2024.

A cura di Valerio Papadia

Mancano poco più di tre mesi al Natale 2024 e il Comune di Napoli sta già pensando a organizzare le luminarie e gli addobbi per le festività, affinché cittadini e turisti possano godersi l'atmosfera natalizia in città. Pertanto, l'amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi ha indetto un bando rivolto ai privati per l'acquisizione di sponsorizzazioni che possano integrare i fondi già stanziati dal Comune stesso e dalla Città Metropolitana: per aderire alle sponsorizzazioni c'è tempo fino al 13 settembre.

Il Comune di Napoli ha inoltre indetto anche un bando per la progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione e successivo smontaggio delle luminarie e degli addobbi natalizi, al quale è possibile aderire fino al 17 settembre. Le luminarie saranno installate l'8 dicembre 2024 e resteranno in città fino al 10 gennaio 2025.

"La collaborazione tra le istituzioni pubbliche e i privati rappresentano un valore aggiunto, specialmente in una realtà come Napoli che sta vivendo una fase di grande espansione del fenomeno turistico. Rendere la città ancora più suggestiva nel periodo natalizio con l’installazione di alberi di Natale e luminarie contribuisce a creare quell’atmosfera che fa di una visita turistica un evento esperienziale. Le imprese che operano sul nostro territorio sapranno cogliere quest’occasione che non offre solo un ritorno di immagine, ma è anche un contributo concreto all’arricchimento della bellezza della città" ha dichiarato Teresa Armato, assessore al Turismo del Comune di Napoli.