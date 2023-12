Natale 2023, in Campania nasce il primo caciocavallo al gusto di panettone L’idea è di Petrone Group, azienda di Fisciano (Salerno), che per questo Natale ha pensato al Cacettone e che presto lancerà sul mercato anche altri gusti di caciocavallo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Il Natale, in Campania, porta sempre innovazione dal punto di vista gastronomico: in questi anni abbiamo visto tanti cibi natalizi tradizionali rivisitati, come ad esempio la mozzarella a forma di pandoro. È la prima volta, però, che qualcuno si cimenta nella produzione e lancia sul mercato un caciocavallo al gusto di panettone: l'idea è di Petrone Group, azienda con sede a Fisciano, nella provincia di Salerno. Si chiama Cacettone, e all'inconfondibile gusto del prodotto caseario tipico della Campania, si unisce quello dell'uvetta e dei canditi che contraddistinguono il classico panettone natalizio.

L'azienda, infatti, detiene il brevetto di Innovative Enrichment Milk (IEM): si tratta di un dispositivo che, grazie all'intelligenza artificiale, permette di migliorare i processi di omogeneizzazione e pastorizzazione del latte e ne ottimizza l'arricchimento. "La simultaneità delle operazioni, garantisce innovazione nell’arricchimento del latte (nutrienti, antiossidanti, antibiotici naturali)" ha dichiarato Vincenzo Petrone, amministratore delegato di Petrone Group.

Grazie alla tecnologia IEM, presto l'azienda del Salernitano lancerà in commercio anche altri gusti di caciocavallo: pomodoro, carota viola, nero di seppia, albicocca e caffè. "Il modello vale per tutte le categorie di latte, proveniente da qualsiasi animale. Questo permette di abbattere l’allevamento intensivo, perché più varietà di prodotto garantiscono maggiore biodiversità, senza dover stressare gli animali" ha spiegato ancora Petrone.