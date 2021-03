Napoli doppia zona rossa: sia per le disposizioni di governo che fanno dalla scorsa settimana della Campania una regione a massime restrizioni, sia per l'ordinanza della Regione che ha disposto divieto d'accesso a piazze e lungomari. I napoletani si stanno comportando a fasi alterne: da una parte hanno disertato il lungomare Caracciolo e altre zone limitrofe, dall'altra non esitano a riversarsi sulle strade del passeggio, come quelle del Vomero, in particolare via Luca Giordano e via Scarlatti, che stamane, sabato 13, erano prese d'assalto, letteralmente, come dimostrano le foto a corredo.

Aperto un negozio su quattro, solo quelli dei settori autorizzati dalle norme anti-Covid in zona rossa. La nuova zona rossa ha ridotto drasticamente le presenze in strada e limitato anche gli spostamenti in auto. In piazzetta Mercadante, al corso Vittorio Emanuele, mercatino di "Campagna amica" ; in Piazza Vittoria, la mobilitazione dei genitori "No Dad", che manifestavano contro le scuole chiuse con striscioni davanti alla Villa Comunale, con i cancelli sbarrati. Lungomare presidiato da polizia e carabinieri ma anche, al Vomero, Piazza Vanvitelli, piazza Medaglie d'Oro e piazza degli Artisti.

La situazione in provincia di Napoli

In provincia di Napoli controlli di carabinieri e polizia e numerosi verbali per inottemperanza alle norme Covid. Nel popoloso centro di Arzano, 6 le sanzioni amministrative elevate per il mancato uso della mascherina. Negli stessi controlli avviate anche perquisizioni alla ricerca di armi e droga nonché accertamenti anche nelle attività commerciali per il rispetto della normativa anti-contagio. Un arresto, 6 denunce a piede libero e decine di controlli al rispetto della circolazione stradale e alla normativa anti-contagio a Marano di Napoli. I militari hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale un uomo 54enne di Villaricca, con precedenti di polizia, il quale aveva aggredito per futili motivi la mamma di 77 anni.

Anche sull’isola di Ischia i carabinieri del comando provinciale sono impegnati nei controlli straordinari del territorio.

I militari della locale compagnia hanno identificato 93 persone e sanzionato 9 cittadini per inosservanza delle norme anti-contagio: non indossavano la prevista mascherina o erano in strada senza alcun valido motivo