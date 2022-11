Napoli, vandali allo stadio di San Pietro a Patierno: danneggiato il campo e gli impianti

Vandali allo stadio comune di San Pietro a Patierno, nell'area nord di Napoli. Ignoti hanno divelto le recinzioni, sradicato parte del manto erboso e danneggiato gli impianti elettrici e di illuminazione. Ci vorrà del tempo per riportare tutto alla normalità: per ora, però, i ragazzi del quartiere non avranno dove giocare a calcio. Una vicenda dai contorni poco chiari: il campo è un bene comune, e dunque non si capisce chi e perché abbia deliberatamente deciso di metterlo "fuori gioco", creando anche un danno alle casse comunali che ora dovranno provvedere a riportarlo allo status quo.

"Circa 400 ragazzi che regolarmente praticano sport resteranno senza impianto. Gli organi istituzionali dovranno attivarsi per risolvere il problema quanto prima. Il nostro quartiere è sempre più abbandonato", hanno commentato alcuni dirigenti sportivi. Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere napoletano Luigi Musto, che ha scritto anche una nota all'assessore allo sport e alle pari opportunità Emanuela Ferrante:

Ho appreso, con sconcerto, da numerose segnalazioni e da riviste locali, di atti vandalici, perpetrati la scorsa notte, su una parte dello stadio Comunale di San Pietro a Patierno, con danneggiamenti evidenti all'impianto elettrico e di illuminazione, alle recinzioni e su parte del manto erboso sintetico. Un complesso, sito nella parte nordorientale di Napoli, fondamentale per diverse società sportive che vi svolgono attività, anche serali, imprescindibili per i giovani del luogo. Nello stigmatizzare l'accaduto ad opera di ignoti che non hanno rispetto per i beni comuni, e in particolar modo per una struttura così importante per il benessere psicofisico dei ragazzi del quartiere, chiedo che siano attivate in tempi rapidi tutte le misure per restituire lo stadio alla comunità nella sua piena fruibilità.