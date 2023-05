“Napoli torna campione”: il coro di prete e fedeli nella Chiesa di San Vitale a Fuorigrotta Cori da stadio nella Chiesa di San Vitale Martire a Fuorigrotta: “Sarò con te…”, e i fedeli seguono il parrocco tifoso don Fabio De Luca nel canto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Napoli 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cori da stadio nella Chiesa di San Vitale Martire, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta: nella chiesa, nota per aver ospitato anche le spoglie di Giacomo Leopardi prima che venissero traslate nell'attuale monumento al Parco Virgiliano, il parroco don Fabio De Luca ha fatto partire il coro da stadio più noto del momento, dedicato al Calcio Napoli: "Napoli torna campione". E i fedeli, ovviamente, lo hanno subito seguito. Il video è diventato immediatamente virale: l'attesa in città è spasmodica, e ora si attende solo la festa scudetto degli Azzurri, in attesa della grande festa di fine campionato prevista per il 4 giugno, ultima gara della stagione che si giocherà proprio allo Stadio Maradona contro la Sampdoria.

Il "precedente" di Artesi in "Quel ragazzo della Curva B"

Un episodio che ricorda un po' il prete tifoso Don Giulio nel film "Quel ragazzo della Curva B" di Nino D'Angelo, interpretato dai un bravo Benito Artesi (scomparso nel 2018 ad ottant'anni). Quel film uscì, curiosamente, ad un mese dallo Scudetto azzurro: era il 4 aprile 1987 quando venne proiettato per la prima volta nelle sale cinematografiche di tutta Italia, e il Napoli non era ancora campione. Solo un mese dopo, il 10 maggio, arrivò lo Scudetto: le immagini che nel film si riferiscono all'ultima partita sono in realtà quelle di Napoli-Brescia vinta 2-1 e giocata il 18 gennaio precedente. Film che "scavalcò" anche la scaramanzia napoletana: il 4 aprile, infatti, il Napoli arrivava fresco di successo sulla Juventus (2-1) che lo proiettava a +5 sulle inseguitrici. Ma subito dopo l'uscita del film, il Napoli pareggiò prima con l'Empoli (0-0) e poi perse in malo modo a Verona (3-0), con l'Inter portatasi a -2 e facendo temere una clamorosa rimonta nerazzurra. Timori che poi vennero spazzati via dal successo su Milan, che allontanò i fantasmi prima dello Scudetto matematico.