Napoli, si finge invalido, poi rapina un uomo picchiandolo con la stampella: 50enne arrestato Il rapinatore, fingendosi invalido, ha chiesto aiuto alla vittima, derubandola e picchiandola poi con la stampella utilizzata per la farsa: il malvivente è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Si è finto un invalido, non per truffare lo Stato, ma per avere un pretesto per rapinare un uomo: per questo, un 50enne pregiudicato – C.E. le sue iniziali, residente a Ercolano, nella provincia di Napoli – è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Al Vomero, quartiere collinare di Napoli, il malvivente, come detto, si è finto un invalido e, claudicante, aiutandosi nella deambulazione con una stampella, ha chiesto a un uomo di aiutarlo a entrare in un garage. Una volta dentro, con l'aiuto di un complice, il 50enne ha aggredito il povero malcapitato con la stampella utilizzata per la sua messinscena, portandogli via il cappotto e il portafogli, contenente denaro.

Dopo la denuncia della vittima, sono partite le indagini degli agenti del commissariato Vomero della Polizia di Stato. I poliziotti sono riusciti a rintracciare il 50enne falso invalido, nei confronti del quale è stato eseguito un fermo, emesso dalla VII Sezione della Procura di Napoli, che è stato poi convalidato dal gip del Tribunale partenopeo: per il 50enne, che deve rispondere di rapina aggravata e lesioni, si sono aperte le porte del carcere. L'uomo aggredito, invece, ha riportato ferite al volto, contusioni e un trauma cranica: la prognosi è stata di 20 giorni.