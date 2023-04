Napoli-Salernitana, tra i tifosi spunta una proposta di matrimonio: e la tribuna esulta Tribuna Posillipo in festa prima di Napoli-Salernitana per una proposta di matrimonio tra due giovani tifosi. E lei, in lacrime, ha accettato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una proposta di matrimonio durante Napoli-Salernitana: protagonisti due giovani tifosi azzurri, con gli altri tifosi a "fare il tifo" anche per loro durante il derby contro i granata. E lei che dice sì, scambiandosi un bacio con il fidanzato e la promessa di matrimonio nel giorno più bello della squadra azzurra negli ultimi trent'anni.

Il video è stato girato in tribuna Posillipo: i due ragazzi, poco prima del fischio d'inizio, si sono scambiati il fatidico "sì", che seppure senza valenza giuridica è diventato un impegno praticamente "pubblico". Sempre più frequenti, infatti, sono le proposte di matrimonio che avvengono ai grandi eventi, come concerti e partite. E come sempre, i presenti fanno il tifo affinché la proposta venga accettata.