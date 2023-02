Napoli, “mio padre l’hanno buttato. Il corpo al cimitero non è il suo” denuncia a Chi l’ha visto La denuncia di due sorelle alla trasmissione Chi l’ha visto: “Quella salma non è di nostro padre. Abbiamo sporto denuncia”

A cura di Pierluigi Frattasi

“Mio padre l'hanno buttato. Il corpo conservato nel loculo non è il suo”. A parlare a Chi l'ha visto sono due sorelle di Napoli, Antonietta e Lidia, che si sono rivolte alla trasmissione di Rai Tre per svelare un mistero che le angoscia da oltre un anno. Le due sorelle sono convinte che nel loculo di famiglia non ci sia la salma del papà. La scoperta sarebbe avvenuta un anno fa, quando si sono recate al Cimitero Nuovissimo di Poggioreale per deporre le ceneri della mamma accanto al marito, al posto dei resti del padre avrebbero trovato il corpo di uno sconosciuto.

"Mio padre l'hanno gettato nell'immondizia"

Si tratterebbe di un secondo caso di sconosciuto in un loculo al cimitero di Poggioreale negli ultimi mesi, dopo quello per il quale è stata aperta un'indagine della magistratura.

“Io non sto più bene, non dormo più la notte – ha raccontato Antonietta a Chi l'ha visto – Cosa penso? L'hanno buttato mio padre, forse nell'immondizia. Non è giusto”. Il padre Vincenzo lavorava all'Italsider di Bagnoli. È morto nel 1992 ed è stato deposto nel loculo. Dopo 29 anni è deceduta anche la moglie, che è stata cremata.

Tuttavia, quando “hanno aperto il loculo – afferma Lidia – ho notato il corpo di una persona intera, avvolta in un lenzuolo con un laccetto alla gola, dalla testa ai piedi, su una brandina. Non poteva essere mio padre”. Lidia chiama la sorella Antonietta e le racconta l'accaduto. Secondo la sorella Lidia, i resti del padre sarebbero stati conservati “in un fagotto che io pulivo”, per questo motivo non avrebbe riconosciuto nel corpo intero il suo papà.

Le due sorelle, secondo Chi l'ha visto, avrebbero sporto denuncia ai carabinieri per la “presenza di una salma sconosciuta nel loculo e la scomparsa della salma del padre”. Lidia continua a mettere i fiori sulla tomba per la mamma e anche per quello che considera uno sconosciuto.