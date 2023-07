Napoli, l’auto per il matrimonio sembra una carrozza. Gli sposi si interrogano: elegante o trash? L’automobile, una Chrysler PT Cruiser modificata, è stata avvistata a Mergellina, sul Lungomare di Napoli: la forma particolare consente agli sposi di poter uscire in piedi.

A cura di Valerio Papadia

Le automobili utilizzate dagli sposi per spostarsi dalla chiesa al locale scelto per il ricevimento sono di solito molto vistose. Nessuna, però, può reggere il confronto con l'auto nuziale avvistata a Napoli, nella zona di Mergellina, che sembra essere uscita direttamente da una fiaba: la vettura è stata infatti appositamente modificata per sembrare la carrozza di una principessa Disney. Bianca, come il colore del matrimonio impone, linee allungate che la fanno assomigliare a una limousine, ornata con ghirigori in rilievo per conferire un aspetto regale. La vera particolarità, qualora ci fosse ancora bisogno di ulteriori vezzi, è la cabina che sormonta l'auto e che consente agli sposi di poter entrare e uscire comodamente in piedi dalla vettura.

L'auto nuziale è una Chrysler PT Cruiser modificata

La foto della singolare automobile nuziale è circolata sul gruppo Facebook "Cittadinanza attiva in difesa di Napoli ‘Lucio Mauro'". Si tratta, in realtà, di una Chrysler PT Cruiser – modello iconico della casa automobilistica – che è stata appositamente modificata. Sul gruppo Facebook, tra i tantissimi utenti che hanno commentato, si parla di "trionfo del trash". I commenti introducono dunque un tema per gli sposi: la vettura che sembra una carrozza è dunque da considerarsi un trionfo del cattivo gusto, oppure è effettivamente regale e fiabesca?

La domanda risuona maggiormente una volta che si ammirano anche gli interni dell'auto, che non è dunque appariscente soltanto dall'esterno. Una volta nell'abitacolo/carrozza, infatti, si possono notare gli interni in pelle, il pavimento in vetro illuminato con i neon, il frigobar, nonché diverse webcam che immortalano tutto quello che succede all'interno.