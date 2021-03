Chiuso per Covid Augustus in via Toledo, rinomata caffetteria e gastronomia che si trova nella storica via dello shopping di Napoli. A darne comunicazione, con una nota ufficiale, lo staff di Augustus che ha affisso un avviso all'esterno del locale e ha dato notizia della disposizione anche sulla propria pagina social. "Cari clienti – scrive Augustus – abbiamo avuto notizia della positività di un nostro dipendente che, tuttavia, già da giorni non è presente al lavoro. Per rispetto della nostra clientela e dei nostri dipendenti abbiamo scelto comunque di chiudere alcuni giorni, nel corso dei quali sarà effettuata una sanificazione completa dei locali". Augustus, quindi, ha assicurato che riaprirà al più presto nella massima sicurezza.

Augustus: "Pronti per Pasqua"

Immediati i messaggi di vicinanza da parte degli affezionati clienti di Augustus, che stanno inondando la sua pagina social, chiedendone la riapertura non appena sarà possibile. Il locale ha anche attivato un servizio di consegna a domicilio. In questi giorni, ha aggiunto lo staff di Augustus nella nota, "tutti i nostri dipendenti saranno sottoposti a tampone molecolare, così da poter riaprire in sicurezza e con la certezza di avere tutto il personale presente in azienda negativo al tampone. Rispettando tutti i protocolli, saremo quindi pronti a garantirvi i nostri prodotti per Pasqua". Questione di pochi giorni di attesa, insomma, e sarà possibile di nuovo vedere la caffetteria e gastronomia Augustus aperta per la gioia dei suoi tantissimi e affezionati clienti che la frequentano da anni nella massima sicurezza, secondo tutte le normative anti-Covid19.