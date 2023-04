Scudetto Napoli 2023

Napoli infiocchettata d’azzurro: striscioni, bandiere e murales quartiere per quartiere Un festeggiamento durato mesi, Napoli dall’inizio dell’anno si è inesorabilmente tinta d’azzurro in ogni vicolo, in ogni strada, in ogni quartiere.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Napoli 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'ultima in ordine di tempo è stata una proposta – allucinante – di accendere fumogeni azzurri intorno al cratere del Vesuvio, prontamente bocciata da guardie forestali e da residenti. Per il resto Napoli da gennaio è il regno del possibile sul fronte dei festeggiamenti scudetto, anticipati di mesi in barba ad ogni scaramanzia. Si parte dal murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli e da quello al Bronx di Ponticelli: da lì la moda si è dilagata.

Prima i murale, poi le bandiere iniziate a comparire sui balconi in ogni quartiere e infine, la città infiocchettata con le bobine di plastica color bianco e azzurro che hanno fatto la gioia dei rivenditori di materiale plastico: incassate centinaia di migliaia d'euro.

Ma qual è il quartiere con le coreografie più belle? Difficile dirlo. Ai Quartieri Spagnoli è un tripudio di azzurro, al centro storico, dai Decumani (via Tribunali, piazza Bellini) fino al Rione Sanità ci sono nastri azzurri, striscioni col tricolore e tante immagini dei calciatori. Ai Colli Aminei uno degli striscioni più ironici «meglio 3 di lunga durata che 36 uno dietro l'altro…», il riferimento è alla titolatissima (e detestatissima) Juventus.

Sulla spiaggia di Posillipo, all'ombra di Palazzo donn'Anna e Palazzo Petrucci, complici potenti proiettori e un cielo notturno limpido sono stati proiettati il simbolo del Calcio Napoli e i Tre scudetti sulla sabbia e il Vesuvio sullo sfondo. Uno spettacolo. In piazza Miracoli, a ridosso del rione Sanità, un altro Maradona da qualche giorno campeggia potente su una facciata, lo stesso al rione Berlingieri di Secondigliano. L'effige di D10S è ovunque, ma sempre più affiancata da Osimhen e Kvaratskhelia, i beniamini dello scudetto 2022/2023.

Resistono vecchi ‘ciucciarielli‘ e in alcune zone della città anche scritte sui muri con vernice resistente da trent'anni, quasi quanto la speranza di rivincere il campionato.