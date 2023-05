Napoli, il ministro Lollobrigida contestato dagli attivisti: convegno interrotto Un gruppo di attivisti di Fridays for Future ha manifestato a San Marcellino con striscioni, interrompendo il videomessaggio registrato del ministro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Instagram Fridays for future Napoli

Il ministro all’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, contestato dagli attivisti di Fridays for Future al Festival nazionale sullo sviluppo sostenibile nella chiesa dei Santi Marcellino e Festo in uso all'Università Federico II di Napoli. Il convegno era in corso e si stava trasmettendo un videomessaggio registrato del ministro, quando un gruppo di attivisti e di studenti universitari è entrato nella sala e ha interrotto la trasmissione.

Striscione di contestazione al convegno

I manifestanti di Fridays for Future hanno contestano il “greenwashing”, ossia quello che ritengono un ambientalismo di facciata, e la presenza telematica del ministro del quale hanno censurato l'espressione utilizzata negli scorsi giorni di “sostituzione etnica”. Gli attivisti hanno esposto anche uno striscione con la scritta: "A chi volete darla a bere, sostituzione etica del sistema agroalimentare".

L'evento, promosso dall’Asvis, l’alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, poi non è più ripreso. I partecipanti sono andati via, compreso il rettore dell'ateneo fredericiano Matteo Lorito, che era presente in sala.

FdI: “Sono eco-intolleranti”

Sulla vicenda è intervenuto Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati: