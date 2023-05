Napoli, festa Scudetto anche all’estero: da New York a Londra, Taiwan e Sharm el-Sheikh Un’ondata azzurra ha travolto il mondo intero per festeggiare lo scudetto del Napoli: gente in piazza in mezza Europa e fino agli Stati Uniti e Giappone.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Festa grande in tutto il mondo per lo Scudetto del Napoli: le comunità partenopee, sparse in tutto il pianeta, sono letteralmente esplose di gioia alle 22.37 ora italiana, invadendo le strade dei rispettivi paesi. In Europa festa nelle strade di Londra, Berlino, Parigi, Barcellona, solo per citarne alcune. Ma non è stato solo il Vecchio Continente ad ospitare i festeggiamenti azzurri: tifosi nelle strade di New York hanno sfilato e cantato i cori per il terzo scudetto, mentre dall'altra parte dell'Oceano Pacifico si radunavano i Napoli Club in Australia, Giappone e perfino Taiwan. Un'unica festa che ha coinvolto tutti, perfino in Egitto dove a Sharm el-Sheikh sono apparse bandiere anche ai resort turistici.

Tanti altri tifosi sono arrivati a Napoli da mezzo mondo per essere presenti nella città partenopea: ma altrettanti hanno atteso invece nelle piazze delle proprie città, non solo del mondo ma anche italiane. Milano, Torino, Roma, Bologna e perfino Venezia: ovunque, i napoletani e i tifosi Azzurri sono scesi in strada a festeggiare con sciarpe e bandiere, ritrovandosi nei colori della propria squadra in un lungo abbraccio spontaneo in attesa del 4 giugno. Tra un mese, infatti, terminerà il campionato e ci sarà la festa ufficiale prima allo stadio Maradona dopo Napoli-Sampdoria (38esima ed ultima giornata), e poi di nuovo in città sui palchi e nelle piazza con organizzazione del Comune e della società Calcio Napoli. Un appuntamento da non perdere per tutti, anche per il ponte del 2 giugno (che cade di venerdì) e che vedrà dunque di nuovo Napoli riempirsi (anche) di turisti.