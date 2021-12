Napoli, ferito al petto da proiettile vagante, forse sparo per i folli festeggiamenti di Capodanno Napoli, uomo di 40 anni ferito di striscio da colpo di pistola mentre esce per prendere una boccata d’aria. Potrebbe essere un proiettile vagante in ricaduta al suolo.

A cura di Redazione Napoli

Poco dopo le 21 dell'ultimo giorno dell'anno un uomo di 40 anni ha chiesto soccorso medico all’Ospedale Vecchio Pellegrini per una ferita da colpo d’arma da fuoco sulla parte sinistra del petto che potrebbe forse essere la prima di questo 31 dicembre da inscrivere nel folle bilancio dei festeggiamenti di Capodanno a Napoli.

L’uomo – che è cosciente e non è in pericolo di vita – avrebbe riferito al personale sanitario che, poco prima, dopo essere uscito dalla propria abitazione che si trova nel quartiere Montecalvario per fumare una sigaretta avrebbe sentito un forte rumore ed avvertito una sensazione di bruciore al petto. Secondo i carabinieri della compagnia Napoli Centro che conducono le indagini potrebbe essere un proiettile vagante in ricaduta al suolo. I militari stanno verificando se nella zona sono presenti sistemi di videosorveglianza per eventualmente analizzarne le immagini.